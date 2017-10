Droombaan: dit bedrijf zoekt een professioneel pizzaproever

Fulltime katten knuffelen, met Disney de wereld rond reizen of betaald worden om whiskey te drinken: er bestaan heel wat bijzondere en opmerkelijke banen op de wereld. Aan dit lijstje voegen we nog zo’n droombaan toe: een pizzeria in Engeland is namelijk op zoek naar een professioneel pizzaproever.

Klinkt pizza als ontbijt, lunch en avondeten jou als muziek in de oren? Dan is deze functie bij Bath Pizza Co echt iets voor jou. De pizzeria in de gelijknamige stad Bath heeft een vacature openstaan voor iemand die twee uurtjes per week pizza’s komt proeven en daar feedback op geeft. De eisen? Je moet goed kunnen communiceren, kennis hebben van pizza en er zeer gepassioneerd zijn over de lekkernij.

Solliciteren is simpel en kun je doen via de website van Bath Pizza Co Niet in de gelegenheid om op wekelijkse basis in Engeland pizza’s te proeven? Wij zouden zeggen: blijf vooral oefenen met pizza eten, en dan maar hopen dat er een soortgelijke vacature dichter bij huis komt…

Bron: Metro.co.uk | Beeld: iStock