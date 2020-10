Marijke Berkenpas: ‘Zo houd je je weerstand zo hoog mogelijk’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Dit keer beantwoordt diëtist en voedingswetenschapper Marijke Berkenpas de vragen.

Tegenwoordig ben ik bij elk griepje aan de beurt. Zeker nu met corona wil ik mijn weerstand verhogen. Wat moet ik wel – of juist niet – eten om dit voor elkaar te krijgen?

‘Je weerstand kun je zo hoog mogelijk houden door genoeg te slapen, regelmatig te bewegen én te eten volgens de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Deze richtlijnen zijn heel goed onderbouwd en gerelateerd aan een algehele gezondheidswinst op lange termijn. Dat is namelijk van belang voor een goede weerstand. De belangrijkste tips? Eet veel groente en fruit – dagelijks minimaal 250 gram groente en twee porties fruit – en eet elke dag volkorenproducten zoals volkorenbrood, -pasta of zilvervliesrijst. Daarnaast is het goed om minder dierlijk te eten, meer voor plantaardig te kiezen en peulvruchten in je voedingspatroon te integreren. Door op deze manier gezond en gevarieerd te eten krijg je alle vitamines binnen die je nodig hebt. Nu in coronatijd nemen mensen opeens allerlei extra vitamines, maar hiervan krijg je geen hogere weerstand en je bent ook niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen. Daarnaast kun je ze niet onbeperkt slikken. Bij sommige vitamines kan een teveel zelfs schadelijk zijn, dus let hiermee op. Daarnaast is het logisch dat je in deze tijd wat aan je weerstand wilt doen, maar er is geen quick fix. Het gaat er vooral om dat je structureel en op lange termijn een gezond eetpatroon hebt. Mensen met de hoogste weerstand doen dit al heel lang, dus dit ga je niet in een paar dagen voor elkaar krijgen. Je zult een lange adem moeten hebben, maar onthou: hoe eerder je hiermee begint, hoe beter het is.’

Na een bezoekje aan de huisarts blijkt mijn cholesterol aan de hoge kant. Mijn arts adviseerde me om met mijn eetpatroon aan de slag te gaan. Hoe zorg ik ervoor dat mijn cholesterolwaarden dalen?

‘Het allerbelangrijkst in de strijd tegen een te hoog cholesterol is het werken aan je algehele voedingspatroon. Er zijn zeker voedingsmiddelen die je waardes kunnen verlagen, maar dat heeft weinig zin als je daarnaast bijvoorbeeld alcohol drinkt of veel sterk bewerkt voedsel eet. Het gaat erom dat je kiest voor een gezonder eetpatroon. Eet vezelrijk en veel volkorenproducten en verse groente en fruit. Zo’n voedingspatroon doet veel, maar niet alles. Roken, weinig bewegen, slecht slapen en veel stress moet je ook aanpakken. Daarnaast raad ik je aan om zo veel mogelijk onbewerkt te eten. Ga voor verse groente en fruit en noten, zaden en vette vis. En wees niet te bang voor vet, want juist onverzadigde vetzuren hebben een positieve invloed op je cholesterol. Vervang chips door noten, doe pitten in je yoghurt en olijfolie over je salade. Daarnaast zijn er specifieke voedingsmiddelen die je aandacht verdienen. Zo hebben haver en gerst een verlagend effect op het cholesterol. En drink je koffie wat vaker gefilterd, want ongefilterde koffie bevat een stofje dat je waardes juist doet stijgen. Je hoeft echt niet ál deze tips ter harte te nemen, maar dit is een mooi pakket om je cholesterol te laten dalen. En weet: dit heeft weinig zin als je blijft roken of alcohol drinken.

Marijke Berkenpas (38) is voedingswetenschapper en klinisch diëtist bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Daarnaast is ze oprichter van I’m a Foodie, een online platform over voeding in relatie met gezondheid, waarop ze samen met andere diëtisten en voedings- en gezondheidswetenschappers schrijft over trends en hypes en deze omzet in haalbare adviezen en recepten. In 2016 schreef ze het boek Eet als een expert en sindsdien heeft ze drie andere boeken uitgegeven in de serie I’m a Foodie presents.

