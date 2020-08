Zit je met een prangende vraag of kun je wel goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt voedingswetenschapper en diëtist Marijke Berkenpas al jouw vragen.

Vraag 1

Ik heb een klein weekbudget en ben daardoor sneller geneigd mijn budget te besteden aan ongezond voedsel. Heb jij tips om van een klein budget toch gezond te eten?

Antwoord:

‘Het helpt al heel erg om goed te letten op seizoensproducten. Aardbeien bijvoorbeeld zijn door het grote aanbod in de zomer in die periode een stuk goedkoper. In de herfst geldt dit voor groenten als bloemkool, boerenkool en andijvie. Daarnaast is het aan te raden om vaker op de markt te winkelen en actiever op zoek te gaan naar aanbiedingen. Op de markt zijn er zeker aan het eind van de dag koopjes om de kraam leeg te krijgen. Als je een goeie aanbieding hebt gevonden, dan is het sowieso slim om wat extra in te kopen. Vries dit in voor een later moment. Een andere bespaartip is het plannen van je maaltijden. Door slim in te kopen, verspil je geen ingrediënten én geld. Gebruik je ergens maar de helft van? Plan dan nog een maaltijd met dit ingrediënt, zodat je ook de andere helft opmaakt. En als je veel eten overhoudt, dan vries je de boel in en eet je dit op een later moment. Voor de portemonnee is het daarnaast goed om minder vlees en vis te kopen. Deze producten zijn best duur, dus koop meer vleesvangers als peulvruchten. Probeer je tot slot niet te laten verleiden door impulsaankopen. Laat die koffie op het station dus wat vaker staan en ga niet met een lege maag boodschappen doen. Geloof mij: hier valt serieus geld op te besparen.’

Vraag 2

Sinds kort probeer ik pakjes en zakjes achterwege te laten en zo gezond en vers mogelijk te koken. Na een lange dag werken, vind ik het echter best lastig om me niet te laten verleiden door een vette, snelle hap. Hoe behoud ik de motivatie om gezond te eten?

Antwoord:

‘Heel goed dat je de stap naar gezond en vers eten probeert te zetten! De drive om je eetgewoontes aan te passen is aanwezig en dat is het allerbelangrijkste. Om je motivatie te behouden, is het goed om haalbare, concrete doelen te stellen. Je kunt van jezelf verlangen dat je meteen elke dag gezond en vers eet, maar dit is moeilijk vol te houden. Als je zo’n klein doel bereikt, zul je meer vertrouwen hebben om de volgende stap te zetten. Probeer jouw doel op te delen in concrete en simpele stappen. Gezond eten is natuurlijk een vrij breed begrip, dus wat wil je precies? Een doel kan zijn: ik wil minimaal drie dagen per week een maaltijd bereiden met verse producten. Schrijf deze doelen duidelijk op zodat je jezelf eraan kunt blijven herinneren. Vind je dit lastig? Het kan helpen om een als-dan-plan te maken. Zo’n plan gaat als volgt: als situatie X zich voordoet, dan doe ik Y. Bijvoorbeeld: als ik zin heb in een vette hap, dan neem ik een gezond tussendoortje. Dat klinkt misschien overdreven, maar mensen houden zich over het algemeen heel goed aan hun eigen regels. Vraag daarnaast vooral steun aan familie of vrienden. Als zij bereid zijn om mee te doen met jouw nieuwe eetgewoontes, wordt het voor jou meteen een stuk makkelijker. Succes!’

Bio van Marijke Berkenpas

Marijke Berkenpas (38) is voedingswetenschapper en klinisch diëtist bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Daarnaast is ze oprichter van I’m a Foodie, een online platform over voeding in relatie tot gezondheid. Hierop schrijft ze samen met collega-diëtisten en voedings- en gezondheidswetenschappers over trends en hypes, die ze omzet in haalbare adviezen en recepten. In 2016 schreef ze het boek Eet als een expert en sindsdien heeft ze drie andere boeken uitgegeven in de serie I’m a Foodie presents.

