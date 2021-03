Geld over? Deze chocolade is de duurste van de hele wereld

Wie houdt er niet van? Een heerlijke chocoladereep, een handje (zak) M&M’s of een doos bonbons. Chocolade doet veel harten sneller kloppen. Waar veel mensen gaan voor een supermarkt reep, houden sommige mensen ook van een luxe doos chocolade. Nu is er goed nieuws voor alle chocolovers met een dure smaak. Er is nu een chocolade gemaakt die de duurste van de hele wereld is!

Duurste chocolade van de wereld

Deze chocolade is zelfs zó duur, dat hij een wereldrecord heeft verbroken. Het record staat op de naam van een chocolatier uit Portugal. Daniel Gomez specialiseert zich in luxe chocolade, maar nu heeft hij zichzelf wel heel erg overtroffen. Dus hoe duur is het chocolaatje dan? Nou, je betaald wel 9.489 dollar voor het bonbonnetje. Ja echt, het is geen typfout. Omgerekend is dat zo’n 7.700 euro!

Gouden kunstwerk

Wat maakt de bonbon nou zo duur? Als eerste is de chocolade gemaakt van de chicste en zeldzaamste ingrediënten. Er zit Valrhona chocolade, Périgord witte truffel, saffraan en Madagaskar vanille in. Daarnaast is het hele chocolaatje gewikkeld in écht goud. Allemaal heel luxe, maar is hij ook lekker?

De tekst gaat verder onder de foto

View this post on Instagram A post shared by Daniel’s Chocolate (@danielschocolate)

Voor de sier

Of hij echt lekker is weet niemand. De bonbon werd in verschillende landen tentoongesteld, maar niemand mocht hem opeten. Er zijn namelijk maar 1.000 van de diamantjes gemaakt. Daarnaast was het ook eigenlijk veel te zonde om hem op te eten.

Kunstwerk

Niet alleen de chocolade zelf is al een heel kunstwerk, ook de verpakking doet er niet aan onder. De bonbon komt in een houten kist met gouden accenten. Daarbovenop zitten honderden Swarovski kristallen en parels. Als kers op de taart zit er nog een gouden strik omheen. Om zeker te weten dat het pakketje veilig aankomt, wordt hij geleverd door een heel security team. Dus heb je nog een paar duizend euro liggen (en niet zo veel trek) kun je langsgaan bij Daniel’s Chocolate in Portugal.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief