Voor de échte fans: exclusieve McDonald’s-kledinglijn

McDonald’s is tegenwoordig meer dan alleen de burgers, frietjes en ijs waar we de keten van kennen. McDonald’s is a lifestyle. Dus eet je voortaan niet alleen McDonald’s, maar klééd je je ook McDonald’s.

Huh, hoe dan? Nou, McDonald’s komt met een eigen McDelivery-kledinglijn. En ja, dat ziet er net zo hilarisch uit als het klinkt. Denk aan een onesie met Big Mac’s erop, een joggingspak van World Famous Fries en een McMuffin–trui. Hebben? Morgen kun je (gratis!) een exemplaar scoren.

McDonald’s viert op 26 juli Global Delivery Day. Sinds kort doet ook de Nederlandse Mc aan thuisbezorgen, en daarom geeft de keten gratis kleding weg. Wil je zo’n leuke trui of onesie scoren, dan moet je na 11.00 uur een McDelivery-bestelling doen via UberEATS. Geef daarbij aan welk item uit de collectie je wilt hebben. In de app kun je zien welke items nog beschikbaar zijn.

Helaas is er ook slecht nieuws. Omdat de bezorgdienst van McDonald’s alleen nog maar in Amsterdam bestaat, kun je alleen daar profiteren van de actie. Zorg dus dat je óf daar bent, óf iemand inschakelt. En daarna even een fotootje sturen hè?

Bron en beeld McDonald’s