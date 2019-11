Heb jij ‘m al gevonden? De juíste champagne voor je verjaardag, promotie borrel of NYE theme party? Goed nieuws, binnenkort kun je bij het Fête du Champagne winterfestival op onderzoek uit. Voorbereiding is alles!

Van 29 november tot en met 1 december vindt Fête du Champagne winterfestival plaats in Amsterdam, waar je in een sprookjesachtig decor het leven mét een fles champagne (of twee, drie) kunt vieren.

Wintersprookje

Onze gebeden zijn verhoord, hét champagne festival komt terug. Waar je de vorige keer nog stonden weg te zweten met een glaasje champie in de hand, pakt de organisatie dit jaar uit met een wintersprookje van. Hét uitje voor met vriendinnen!

Voor de organisatoren gaat een droom in vervulling. ‘Toen we vorig jaar door de Champagnestreek reden en het bord ‘Route du Champagne’ tegen kwamen ontstond het idee. Hoe fête zou het zijn als we in Nederland een festival zouden kunnen organiseren met Champagne in de hoofdrol?’, aldus Ivar Beukeboom namens de organisatie.

De keuze is reuze

Met meer dan 100 verschillende soorten Champagne én wijnen om te proeven, is er voor ieder wat wils. Extra fijn: de flessen worden thuis geleverd, scheelt weer een sjouw-sessie. En dan sneuvelt er ook geen een fles, onderweg naar huis. Handig!

Wat: Fête du Champagne winterfestival

Waar: Zuiveringshal @ Westergasterein, Amsterdam

Wanneer: Van vrijdag 29 november tot en met zondag 1 december

Bron: RTL Boulevard, beeld: iStock