Dit is het effect van een glas wijn op je lichaam

Een pilsje, wijntje, borreltje. Wie het thuis een beetje gezellig wil maken grijpt al snel naar de fles. Maar wat is eigenlijk het effect van een glas wijn op je lichaam?

We verklappen alvast: dat effect is groter dan je misschien zou vermoeden. Het nuttigen van een glas wijn heeft in de 24 uur daarna verschillende gevolgen voor je lichaam.

Een verdovend effect

Dat werkt zo. Alcohol komt via de slokdarm, de maag en de dunne darm in het bloed terecht. Een klein deel wordt geabsorbeerd door aderen in je mond, de rest stroomt verder naar je hele lichaam. Ook naar de hersenen. Zodra de alcohol dit station heeft bereikt, voel je dat je wat gedronken hebt. Je kunt licht in je hoofd worden, remmingen vallen weg, je bent spraakzamer en misschien zelfs vrolijker. Kortom, alcohol verdooft je hersenen. Het gevolg daarvan is dat wanneer je meer drinkt, je steeds trager reageert. De scherpte verdwijnt en oeps, je bent loslippiger. Drink je meer dan 20 à 25 glazen alcohol in korte tijd dan kunnen bewusteloosheid en een ademhalings- of hartstilstand optreden.

Een giftige stof

Maar terug naar dat ene glas wijn. Alcohol is zo gewoon dat we bijna vergeten dat het voor het lichaam een giftige stof is. Het afbreken van een standaardglas alcohol duurt één tot anderhalf uur, of dat nou bier of wijn of sterke drank is – mits je die tequilla niet in een longdrink glas giet.

Als iemand bijvoorbeeld vier glazen alcohol gedronken heeft, is de lever vier tot zes uur bezig om de alcohol weer af te breken. Het tempo van afbreken kan niet versneld worden. Dus ook niet door het eten van een vette hap, het drinken van een koffie, het nemen van een koude douche of het halen van een frisse neus. Er bestaat simpelweg niet zoiets het sneller afbreken van alcohol.

En belangrijk om te vermelden is dat niet iedereen alcohol op dezelfde manier verwerkt. Het effect verschilt naargelang het aantal glazen dat je drinkt, de snelheid van drinken, geslachte, lengte en lichaamsgewicht, je gewoontepatroon van drinken, je stemming op dat moment, je mate van vermoeidheid en lichamelijke conditie en of je gegeten hebt. Drink je meerdere keren per week een lekkere Chardonnay, dan voel je wellicht een minder groot effect van dat ene glas dan iemand die nooit drinkt.

Rode of witte wijn

Ook maakt het verschil tussen witte en rode wijn uit. Rode wijn kan tot 200% meer histamines bevatten dan witte wijn, waardoor je binnen 15 minuten al hoofdpijn kunt voelen.

Het effect van een glas wijn op je lichaam

Dus om een lang verhaal kort te maken. Wat is het effect van een glas wijn op je lichaam? Je hartslag en ademhaling nemen toe. Je krijgt een warmer gevoel. Je wordt levendiger en meer ontspannen. Het praten lijkt vlotter te gaan. Je smaak, reuk en zicht gaan lichtjes achteruit. Je wordt minder pijngevoelig. Je krijgt zin in eten. Je moet meer plassen. Ook kan een glas wijn dehydreren wanneer je van tevoren niet voldoende water hebt gedronken.