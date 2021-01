Een maand geen alcohol? Nee, de Veganuary is dit jaar dé hype

We houden de challenges voor het nieuwe jaar niet meer bij: naast Dry january en de 30-day challenge, staat januari ook in het teken van veganistisch eten. Het afslaan van dierlijke producten kan soms best lastig zijn, maar deze tips laten je zien dat het helemaal niet moeilijk hoeft te zijn.

Vegan- wat? Veganuary, een hele mond vol. De challenge is in 2014 bedacht door de non-profitorganisatie – je raadt het al – Veganuary. De organisatie werkt toe naar een wereld waar iedereen veganistisch leeft. Ze hopen daarom ook dat de meeste mensen het na die 31 dagen, langer zullen volhouden. Sinds 2019 is deze challenge ook populair in ons kikkerlandje. Wanneer je een veganistisch dieet volgt, eet je simpel gezegd niets wat van dieren afkomt. Je voeding bestaat dus voornamelijk uit groente, fruit, granen, noten en zaden en hummus.

Planning

Om de plantaardige maand zonder kleerscheuren door te komen, is het handig om iedere week een planning te maken. Speur het internet af voor lekkere recepten en neem tijd voor het koken. Je kookt namelijk met allerlei nieuwe producten en dat kan best wat tijd in beslag nemen. Koop naast je avondeten ook lekkere snacks. Dat hoeft echt niet per se een komkommer met hummus te zijn. Ook oreos zijn vegan! Door de planning ben je goed voorbereid en kom je niet voor onverwachtse verrassingen te staan. Nog een voordeel: je hoeft maar 1x boodschappen te doen, die social distancing regel leef je dus ook mooi na.

Vervangers



Bij een veganistisch dieet denk je al snel aan de dingen die je niet mag eten. Maar, wist je dat er ontzettend veel verschillende vervangers zijn? Je eet dus gewoon op een creatievere manier. Is je lievelingsgerecht bijvoorbeeld een cheeseburger? Koop dan vegetarische burgers en zuivelvrije kaas. Je zult het verschil bijna niet proeven. De Instagrampagina @huh_is_this_vegan zoekt de meest opvallende vegan vondsten al voor je uit.

View this post on Instagram A post shared by Huh is this vegan? (@huh_is_this_vegan)

Vitamines



Een veganistisch leven staat niet gelijk aan een gezond leven. Zorg er dus voor dat je genoeg vitaminen binnenkrijgt die je nu misloopt. Denk aan vitamine B12, vitamine D, ijzer en eiwitten. Deze kun je slikken in supplementen, maar kun je ook vinden in noten, zaden, peulvruchten en groene bladgroenten.

Samen

Inspireer je omgeving! Laat je vrienden en familie weten dat je in de maand januari veganistisch eet. Wie weet, misschien doen ze wel met je mee. Dat hoeft natuurlijk niet de hele maand te zijn, één dag in de week kan ook al helpen om elkaar te inspireren. Naast vrienden en familie, zijn er veel Facebookgroepen en Youtube video’s die je kunnen motiveren in deze maand.

Geef niet op

Een foutje is snel gemaakt, ga dus niet bij de pakken neerzitten als dit gebeurt. Zie deze fouten als leermomenten – je maakt niet snel dezelfde fout een tweede keer. Maak voor jezelf duidelijk waarom je deze keuzes hebt gemaakt, schrijf ze desnoods op. Hoe strenger je bent voor jezelf, hoe moeilijker het wordt.

Tekst: Isabel Ribbink | Beeld: iStock