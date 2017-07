Shrub is de zomertrend: een cocktail op basis van azijn (en hij is nog lekker ook)

Een cocktail op basis van azijn: wij moesten ook even aan het idee wennen. Maar deze zomer is de shrub toch echt de trend op cocktailgebied!

Een shrub is een cocktail op basis van azijn, bruiswater en verse ingrediënten zoals munt, framboos, citroen of basilicum. We horen je denken: azijn is toch hartstikke zuur? Klopt, maar voor deze cocktails gebruik je fruitazijn. Een soort cocktailsiroop dus, maar dan gezonder en natuurlijker.

Aloha Shrub

Zelf een azijncocktail proberen? Maak de Aloha Shrub! Dit is een cocktail van kokoswater, triple sec, passievruchtazijn, wodka en ananassiroop en geeft je het ultieme vakantiegevoel. De Aloha Shrub werd ontwikkeld door Tess Posthumus, ’s werelds beste, vrouwelijke bartender.

Dit heb je nodig: 45 ml wodka • 45 ml kokoswater • 10 ml triple sec • 20 ml passievruchtazijn • 5 ml ananassiroop • sinaasappelschil • ijsblokjes

Zo maak je het: Meng alle ingrediënten behalve de sinaasappel in een (cocktail)shaker gevuld met ijsblokjes. Neem een martiniglas en giet de cocktail door een zeef in het glas. Garneer tot slot met een sinaasappelschil en eventueel met een eetbaar bloemetje.

Cheers!

