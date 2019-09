‘Een verrassende blik op blik’: Bonduelle start campagne om recyclebaarheid bekend te maken

Wist je dat naast glas, ook blik eindeloos te recyclen is? Nope, wij eigenlijk ook niet. Uit consumentenonderzoek van Bonduelle blijkt dat twee derde van de Nederlanders niet weet dat blik eindeloos recyclebaar is, terwijl meer dan de helft van de Nederlanders recyclebare verpakkingen wel heel belangrijk vindt. Bonduelle start daarom de campagne: ‘Een verrassende blik op blik’.

De campagne moet de zeer goede recyclebaarheid van blik bekender maken onder consumenten.

Let’s talk numbers

Even wat feitjes op een rijtje:

Uit het onderzoek dat SAMR Marktvinders in samenwerking met Schuttelaar & Partners voor Bonduelle heeft uitgevoerd, blijkt dat 9 procent van de consumenten lang houdbare groenten in blik koopt omdat blikverpakkingen recyclebaar zijn. Maar, 59 procent vindt duurzame verpakkingen wel heel belangrijk. En bijna niemand weet dus nog dat blik gewoon eindeloos recyclebaar is. Want als consumenten wisten dat vaste groente in blik duurzamer zijn dan verse groeten, dan zou 78 procent hiervan eerder groente in blik kopen.

Lees ook: 7 kleine aanpassingen die je op kantoor kunt doen voor een beter milieu

Blik op de kaart

Bonduelle, het bedrijf dat we natuurlijk kennen van ingeblikte groenten, vond het daarom wel mooi geweest. Het is tijd dat Nederland meer weet over hoe recyclebaar blik eigenlijk wel niet is. Daarom begint Bonduelle deze week met de bewustwordingscampagne ‘Een verrassende blik op blik’.

Op social media houdt het bedrijf zich bezig met het rechtzetten van misvattingen rondom blik. Maar daar blijft het niet bij: op de winkelvloer is de campagne ook duidelijk zichtbaar. Op de Bonduelle-blikjes zit nu de sticker: ‘blik eindeloos recyclebaar’. De campagne duurt tot en met het einde van dit jaar.

Eindeloos recyclen

Maar hoe kan het dan dat blik eindeloos te recyclen is? Dat gaat eigenlijk heel simpel. Het maakt in de eerste instantie al niet uit hoe je ze na gebruik weggooit, waardoor 96 procent van alle stalen blikjes in Nederland weer terugkomt als staal. Grote magneten vissen de stalen blikjes namelijk uit het afval. Vervolgens worden ze weer naar de staalfabriek gebracht. De kwaliteit van het staal blijft tijdens dit recyclingproces behouden, waardoor het iedere keer weer opnieuw kan worden gebruikt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron & beeld: HappyLife PR