Eet je hetzelfde als vrienden? Dat kan door social media komen

Dacht jij deze week heel origineel shakshuka op het menu te zetten, blijkt dat je halve vriendengroep ook het gerecht heeft gegeten. Hoe kan dit? Nou, social media heeft volgens nieuw onderzoek een grote invloed op jouw eten.

Uit een studie van de Aston University in Birmingham blijkt namelijk dat wat onze vrienden delen over eten op social media, ook weer onze voedingskeuzes beïnvloedt. Want wat zien we? Het eten van een extra portie fruit was ineens een fluitje van een cent als in gedachte leeftijdsgenoten dat ook deden. Maar dit verband geldt niet alleen voor gezond eten: ook bij fastfood is een zelfde soort stijging te zien.

Social media eten

Vroeger werden we misschien nog geprikkeld door reclames of aten we vooral wat onze ouders ons ook al voorschotelden. In een Amerikaanse studie komt naar voren dat tegenwoordig social media het eetgedrag binnen een vriendengroep kan aanpassen. De wetenschappers onderzochten dit door wel 369 universiteitsstudenten in te laten schatten hoeveel fruit, groenten, calorierijke snacks en frisdrank hun vrienden op Facebook dagelijks nuttigden.

Gezond

Eerdere cijfers uit 2018 van de NHS’s Health Survey uit Engeland bewijzen dat we te weinig groenten en fruit eten. Slechts 28 procent van de volwassenen komt aan de aanbevolen vijf porties per dag. Professor Claire Farrow, directeur van de Applied Health Research Group van Aston University, ziet dan ook mogelijkheden door dit onderzoek. ‘De belangrijke nieuwe bevindingen van dit onderzoek zouden vorm kunnen geven aan de manier waarop we jongeren helpen om van jongs af aan gezonde eetgewoonten aan te nemen. En om ze een leven lang te blijven volgen.’ En de volgende keer dat je denkt origineel te zijn met een gerecht think twice: waarschijnlijk hebben jouw vrienden het ook al op hun bordje gehad.

Bron: HLN | Beeld: Unsplash