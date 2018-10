Millennials zijn horecaverslaafd en dat komt door deze redenen

Een latte macchiato bij de koffiebar om de hoek, een salade met avocado bij dat leuke tentje in de stad en een sappige biefstuk in dat ene hipsterbarretje… Het is voor de millennial eerder regel dan uitzondering. NRC doopt onze ‘Gen Y’ om tot ‘horecaverslaafd.’ Waarom eet onze generatie zo vaak buiten de deur?

Nog niet eerder at een generatie zo vaak buiten de deur als de Generatie Y (ook wel de millennial). Want waar wij massaal naar de dichtstbijzijnde koffiebar rennen voor dat extra shot cafeïne, begrijpen veel van onze ouders niet waarom we in hemelsnaam bereid zijn € 3,70 te betalen voor iets wat thuis veel voordeliger gemaakt kan worden. Journalist Jonas Kooyman van het NRC deed onderzoek naar dit verschijnsel. Hij sprak met verschillende foodbloggers en verklaart de horecaverslaving van de millennial aan de hand van de volgende inzichten:

Millennials zijn opgegroeid met motto’s als yolo en sharing is caring. Voor ons telt – in tegenstelling tot de babyboomers – bezit van materiële zaken (een tv, auto of huis) niet langer als status. Maar we ambiëren wél een luxe levensstijl: de horeca is dan perfect om je geld aan uit te geven.

Dat brengt ons bij het volgende punt: ‘je bent wáár je eet,’ zo legt foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan uit. ‘Status en identiteit spelen een grote rol: kijk eens, ik heb bij dat dure restaurant gegeten. Of zie mij hier zitten, met mijn vegan vriendinnengroep. Je herkent de codes, deze plek is hip, door hier te zijn weet ik wat er speelt.’

Ook zijn millennials opgegroeid tijdens de verstedelijking. We trekken allemaal naar de grote steden, waar de huren hoog zijn en de ruimte beperkt. We spreken liever af op third places – ontmoetingsplekken tussen werk en thuis – dan in onze kleine appartementen.

Daarnaast speelt gemakzucht een rol. Inga Blokker, directeur van The Food Research Company, legt uit: ‘Het versimpelen van je leven en tijdswinst zijn daar onderdeel van. Veel Nederlanders ervaren een gevoel van gejaagdheid. Eten is leuk, maar de zin om te koken ontbreekt vaak.’

Kun jij je hierin vinden? Het gehele artikel van NRC kun je hier lezen.

