Ehh, wat? In Utrecht kun je nu een broodje ijs halen

Met temperaturen die kunnen oplopen tot 16 (!) graden kunnen we morgen echt niet meer onder de lente uit (en dat willen we ook niet). IJssalon Roberto Gelato in Utrecht viert het begin van het seizoen met een wel heel bijzonder product: een broodje ijs.

Het mag dan klinken als een rare combinatie: in Sicilië is ‘brioche con gelato’ een echte specialiteit. Je hoeft echter niet het vliegtuig te pakken om deze te proberen, want sinds vandaag kun je ook in Utrecht terecht voor zo’n typisch Siciliaans broodje ijs. En we moeten toegeven… het ziet er best lekker uit.

Brioche met dop

‘Let op, aan het scherm likken help NIET!’, grapt Roberto Gelato op zijn Facebookpagina bij een filmpje van het broodje. De ijssalon gebruikt de originele brioche-broodjes, te herkennen aan het rondje ‘dopje’ op de bovenkant. Ze hebben een zoete smaak.

Uitproberen

Wil jij het broodje wel proberen? Dan moet je vragen naar een ‘broodje Roberto’. Enne, vergeet ons niet te laten weten wat je ervan vond!