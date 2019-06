Ga er even goed voor zitten, want het beste – of in ieder geval lekkerste – nieuws van de dag komt jouw kant op. McDonald’s-filialen in Nederland hebben een nieuw product in hun assortiment: mini-kaassouflés.

Tussen de kipnuggets, burgers, Franse frietjes en kroketten borrelen er in de friteuses van McDonald’s voortaan ook kaassouflés. De snacks zijn sinds gisteren verkrijgbaar, zo bevestigt de fastfoodketen.

Om te delen

De kaassnacks zijn los te bestellen in doosjes van vier stuks. Ook zijn ze verkrijgbaar in een ‘Sharebox’, een kartonnen bakje dat gevuld is met knapperige kipstukjes, kipnuggets en dus de kaassouflés. Zoals de naam al aangeeft is de box bedoeld om te delen, maar wij begrijpen het ook heel goed als je daar helemaal geen zin in hebt.

Veggie-filialen

De Sharebox is sinds gisteren verkrijgbaar in alle filialen in Nederland waar ook Veggie burgers verkocht worden. Als je op deze website ‘veggie opties’ aanklikt kun je zien waar dat is.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van McDonald’s dat de keten met kaassouflés op de proppen komt. En zeg eerlijk, dat werd inmiddels wel tijd.