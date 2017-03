Ella Mills: ‘Gezondere keuzes hoeven niet per se tijdrovend te zijn’ (+ WIN haar smoothie-boek!)

‘Deliciously Ella – Smoothies & juices’ is het derde boek van Ella Mills. We belden de foodie om te vragen hoe ze dat doet én mogen 10x het boek weggeven.

Interview Babs Jansen | Beeld Tommy Clarke

Wauw, je derde boek! Waar haal je al die inspiratie vandaan?

“De meeste van mijn ideeën komen uit mijn dagelijkse leven. Van Instagram (lees: foodwalhalla) tot lezen en reizen: inspiratie komt van alle kanten. Ik raak snel verveeld van elke dag hetzelfde eten. Daarom ga ik altijd op zoek naar nieuwe gerechten van dagelijkse ingrediënten. Ik pluis menu’s van restaurants uit, struin foodfoto’s af en ga graag op reis. Zo ontstaan nieuwe ideeën. Veel inspiratie voor mijn recepten komt uit voedsel dat ik at in Los Angeles, Colombia en Marokko, of gewoon in restaurants in mijn eigen buurt.”

En nu recepten voor sapjes?

“Dit boek is bijzonder, omdat het de eerste is uit mijn ‘Bite size’ series: een kleine uitvoering, met een specifiek thema. Nu dus gezonde sappen en smoothies, heerlijk! Ik ben gek op smoothies, want ze zijn een perfect ontbijt: lekker én snel. Zo is de cashew en koffie blend fab als ik nog een beetje slaperig ben, plus heerlijk zoet en romig. The green dream, met ananas en gember mix, is ook een van mijn favo’s.”

Hoe belangrijk is die gezonde stijl voor je?

“Ik ben nu een jaar of vijf veggie en dat bevalt heel goed. Maar ik denk dat je persoonlijk moet zoeken naar wat voor jou een goede balans is en wat bij je past. Gezondere keuzes hoeven niet per se tijdrovend te zijn: de ene keer kook ik uitgebreid, maar een andere keer haal ik ook wel eens iets on the go. Het ligt er maar net aan hoeveel tijd ik heb, maar daar heb je ook weer handige recepten voor. Een te gek twenty minute meal is mijn recept voor zoete aardappel noodles met een romige pindasaus.”

Klinkt goed. Maar eerlijk, hoe doe je dat nu echt met een volle agenda?

“Als je een volle agenda hebt, is het handig om een goede basis aan te leggen. Als je lekker en gezond eten in huis hebt, is de kans groter dat je het ook gaat eten. Ik heb bijvoorbeeld altijd verse kruiden, olijfolie, quinoa, kikkererwten, havermout enzo in m’n keukenkast. Er is dus altijd een basis voor een lekkere maaltijd. Wat ook handig is: als er vrienden komen eten, maak ik extra veel, zodat ik porties kan invriezen. Perfect met stoofschotels, curries, soepen en sauzen. Handig als je een keer snel iets nodig hebt. Maar het beste advies dat ik kan geven is: maak je er vooral niet te druk over. Niemand is perfect en je kunt soms maar zo veel doen op een dag. Als je er maar van geniet.”

Worteltaart-smoothie

“Dit recept lijkt misschien een beetje bizar, maar geloof me: het is zalig. Deze smoothie is de meest toetjesachtige uit mijn boek, omdat hij zo zoet en romig is, met veel specerijen. Ik vind ’m heerlijk als ontbijt, maar je kunt deze ‘worteltaart’ ook leuk in kleine glaasjes serveren als er vriendinnen langskomen.”

Benodigdheden (voor 1 persoon): 1 rijpe banaan (gepeld en bevroren ongeveer 100 g) • 70 g ananasstukjes, bevroren • 1 kleine wortel, geschild en in stukjes (50 g) • ½ glas koude amandelmelk (200 ml) • 1 Medjoul-dadel, zonder pit en in stukjes • 1 tl kaneel • snufje gemberpoeder en nootmuskaat • 1 tl vanillepoeder • 1 tl cashewnotenpasta • scheutje honing (optioneel).

Zo doe je het: Doe alle ingrediënten in een blender een mix tot een gladde en romige smoothie.

