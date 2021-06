Veel mensen hebben zin in lekker eten als ze niet helemaal in de beste mood zijn. Toch zijn er voedingsmiddelen die er voor zorgen dat je juist je slechter gaat voelen. Hoe kan dit? En welk eten en drinken maakt je dan zo chagrijnig?

Chagrijnig van eten

De boosdoener zit in de bekende comfort foods. Volgens voedingswetenschapper Claudia Smith is dit soort eten, dat je juist een fijn gevoel zouden moeten geven, de reden dat je chagrijnig bent. In deze voeding zitten vaak veel suikers een koolhydraten. Deze geven je tijdelijk een kick, maar als deze uitwerkt word je juist moe en chagrijnig. Claudia stelde daarom een lijstje samen met een aantal dingen die je beter kan vermijden omdat je er zo chagrijnig van wordt.

Kopje koffie

Deze verbaast je misschien niet heel erg, maar koffie doet niet veel goeds voor je mood. Als je namelijk té veel cafeïne binnenkrijgt wordt je snel prikkelbaar, nerveus en dus chagrijnig. Daarom is het advies van Het Voedingscentrum om niet meer dan vier kopjes koffie op een dag te drinken. Zo krijg je geen last van de cafeïne.

Piece of cake

In taart, cake en koekjes zitten natuurlijk veel suikers, maar daarbovenop zitten ook nog boter en koolhydraten. Ze zijn allemaal lekker, maar voor een goede bui moet je deze misschien overslaan. Gelukkig zijn er steeds meer zoete alternatieven die net zo lekker zijn, maar toch iets meer voedingsstoffen hebben die je wél gelukkig maken. Want wie heeft er niet zo’n heerlijk bananenbrood gemaakt in de eerste lockdown?

Frisdranken

Net zoals de cake en koekjes zit er in frisdrank ook veel suiker. Daarnaast worden de suikers in frisdrank veel te snel opgenomen door je lichaam, waardoor je een snelle suikerkick krijgt die ook net zo snel weer uitgewerkt is. En nee, een light versie van de frisdrank ik ook niet de oplossing. In deze varianten zit namelijk aspartaam en dit stofje wordt zelfs in verband gebracht met angststoornissen. Glaasje water dan maar?

Alcoholische drankjes

Alcohol wordt al vaak gekoppeld aan vervelende dingen als hoofdpijn, maagzuur, slecht slapen en, of course, een kater. Nu is een kleine hoeveelheid alcohol niet zo’n groot probleem, maar van meer dan één glas per dag kan je al aardig chagrijnig worden. Alhoewel je dit pas de volgende dag merkt.

Snackbar voedsel

Het is zó lekker, maar natuurlijk niet heel gezond. De snacks bij de snackbar staan bovenaan in de categorie ‘processed foods’. Ze geven je tijdelijk energie, maar al snel daarna voel je je duf en sloom. Ook patat valt hieronder. Er zit volgens experts té veel zout, verzadigd vet en koolhydraten in.

Als je toch trek hebt in een van deze heerlijke snacks en drankjes, geniet er lekker van. Er is niks mis met eens in de zoveel tijd te genieten van iets lekkers, óók als dat je chagrijnig maakt.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Margriet | Beeld: Getty Images