De expositie van je dromen: er is nu een ijsmuseum

Ben jij ook altijd te porren voor een ijsje? Kan er wat jou betreft altijd nog wel een bolletje bij op je oubliehoorn? Dan is dit museum de plek voor jou.

The Museum of Ice Cream is een plek waar dromen worden omgezet in ervaringen. Een ijsschommel of een zwembad vol met gekleurde hagel, wie wil dat nou niet?

The Museum of Ice Cream is een rondreizend museum. Na plekken als New York, Los Angels en San Francisco is nu Miami aan de beurt. Hoe de expositie eruit gaat zien is altijd een grote verassing, maar elke locatie is het weer een groot spektakel.

Wij kunnen niet wachten tot dit museum dadelijk ook in Nederland rondreist.

Bron Metro | Beeld iStock