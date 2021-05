Dít zegt jouw favoriete chocoladesmaak over je persoonlijkheid

Onze persoonlijke voorkeuren zeggen meer over ons dan we eigenlijk denken. Zo ook met chocolade. De een houdt van puur, de ander van melk. Maar zelfs de vulling en vorm van de chocolade hebben hiermee te maken. Wat zegt jouw favoriete chocoladesmaak over jou?

Onderzoek chocoladesmaak

Zelfs onze voorkeuren in smaak vertellen veel over onze persoonlijkheid. Er is door psychoterapeut Murray Langham veel onderzoek gedaan naar verschillende persoonlijkheden. In zijn boek ‘Chocolate Therapy: Unwrap the Secrets of Your Inner Self’ omschreef hij hoe deze verbonden zijn met onze voorkeur in chocolade.

Puur

Ben jij fan van pure chocolade? Dan ben je waarschijnlijk wat meer materialistisch ingesteld. Je hebt een positieve kijk op het leven, maar je focus ligt vooral in de toekomst.

Melk

Als je het liefst melkchocolade eet, dan heb jij een onschuldig en romantisch karakter. Je vindt de belangen van andere belangrijker dan die van jezelf, waardoor je je af en toe zelfs een beetje kunt wegcijferen. Je kijkt ook vaak terug naar het verleden, waarschijnlijk naar je jeugd. Toen was alles ‘makkelijker’.

Wit

Hou je van witte chocolade? Dan ben jij iemand die heel zelfverzekerd is en denk je dat je alles aankunt. Verder geloof je ook dat alles gebeurt met een reden en dat het lot alles voor je bepaalt. Maar pas wel op. Volgens Murray moet je niet te overmoedig worden.

Vulling

Zoals we eerder al zeiden speelt ook de vulling van de chocolade een rol. Murray heeft het hier over de drie populairste chocoladevullingen.

Kokossmaak

Vind je het lekker als je chocolade is gevuld met een kokossmaak? Dan ben je erg creatief.

Fruitsmaak

Wie van fruitsmaken in zijn chocolade houdt, houdt ook van afwisselingen. Je bent een gepassioneerd persoon en bent ook snel enthousiast over dingen.

Koffiesmaak

Hou je van de koffie en chocolade combinatie? Dan ben je zeker wel in voor een goede discussie met mensen. Je hebt namelijk een sterke eigen mening en bent niet bang om deze te uiten naar anderen.

Vormen

Ook de vorm van chocola speelt mee in dit onderzoek. Als je graag ovale chocolaatjes eet, is de kans groot dat je sensueel en sociaal bent.

Kies je liever voor een vierkante chocola? Dan ben je meestal meer introvert en betrouwbaar.

