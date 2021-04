Je favoriete wijnsoort zegt meer over je persoonlijkheid dan je denkt

Een goed glas wijn gaat er op zijn tijd altijd in. De een is team rood terwijl de ander steevast voor wit en droog gaat. Wist jij dat je favoriete wijnsoort dus heel veel kan vertellen over je persoonlijkheid? We hebben er een aantal voor je op een rijtje gezet.

1. Rosé

Rosé is lekker fruitig en afkomstig uit Frankrijk. Die lekkere fruitige smaak komt door een combinatie van rode vruchten. Die zorgen ervoor dat ‘ie lekker fris en fruitig is. Een ideaal drankje voor in de zomer dus. Mensen die vaak kiezen voor rosé zijn mensen die het moeilijk vinden te kiezen. Dat is niet persé een slechte eigenschap. Je bent wel iemand die positief in het leven staat en lekker geniet.

2. Merlot

Dit wijntje, de merlot, is ideaal voor iedereen die net begint met wijn drinken. Dat is natuurlijk iets wat je moet leren. De merlot is zacht, romig en lekker fruitig. Is dit jouw favoriete wijnsoort? Dan ben je echt een vrije vogel. Je hebt geen moeite je aan te passen en je kunt jezelf overal vermaken. Je bent een makkelijkere prater, maar kan ook heel goed luisteren. Kortom, het ideale gezelschap voor een lekker avondje borrelen.

3. Chardonnay

Het lievelingetje onder de wijnbrouwers: de chardonnay. Het is namelijk een hele makkelijke druif, waar de wijn van wordt gemaakt. Hij kan bijna overal groeien en is ook niet vatbaar voor ziektes. De wijn heeft een hele zachte, gerijpte smaak. Heerlijk fris en fruitig is de nasmaak die de wijn achterlaat in je mond. De chardonnay liefhebbers zijn echte feestbeesten. FOMO, dat woord kennen ze wel. Ze komen als eerste en vertrekken als laatste. Maar ze doen vooral hun eigen ding.

4. Sauvignon Blanc

Deze wijn wordt gemaakt van de populairste druivenrassen. De wijn wordt gekenmerkt door zijn frisse smaak en verassende geur. Een echt ‘wild wijntje’. Mensen die deze wijn het lekkerst vinden houden van kwaliteit. En niet zozeer alleen in wijn, maar ook in bijvoorbeeld kleding. Ze zijn ook zeker niet impulsief, over alles is van tevoren goed nagedacht. Je gaat bijvoorbeeld niet zomaar naar een restaurant, maar graag naar een culinair restaurant met luxe gerechten op de menukaart.

5. Zoete witte wijn

De meeste zoete witte wijnen die je zult tegenkomen komen uit de wijnstreken in Frankrijk. Sommige mensen vinden wijn moeilijk te drinken, maar omdat deze zo lekker zoet en fris tegelijkertijd is, drinkt hij makkelijk weg. De liefhebbers van de zoete witte wijn hebben ook een zoet karakter. Ze zijn lief en soms zelf een beetje naïef. Ze weten precies wat ze willen en blijven dan ook graag hangen in hun comfortzone.

6. Pinot grigio

Hierboven hebben we gesproken over de Franse wijnen. We zijn nu aangekomen bij de Italiaanse wijnsoorten. De pinot grigio heeft een frisse smaak met ondertonen van appel en peer. Is dit jouw favoriete wijnsoort? Dan vind je het heel interessant om meerdere verschillende culturen te ontdekken. Je stelt je hart ook altijd redelijk snel open, omdat je nieuwe dingen wilt leren, soms zelf iets te snel. Blijf daarom vooral gewoon lekker dicht bij jezelf.

7. Prosecco

En als laatste natuurlijk niet te vergeten: prosecco. Het is meer wijn dan bubbels, en daarom ook ideaal om mee te proosten als je iets hebt te vieren. De prosecco-drinkers houden dan ook van feesten, glitter en glamour. De Hollywood-droom. Rode lopers en paparazzi. Op de door jouw georganiseerde feestjes zal er dan ook nooit een tekort zijn aan bubbels.

