Feeling hot, hot, hot: HEMA komt met spicy rookworst

Je hoeft maar een HEMA-filiaal binnen te stappen of de heerlijke geur van haar welbekende rookworsten dringt je neus binnen. Al negentig jaar verkoopt de keten de lekkerste rookworsten en nu brengt ze een nieuwe variant op de markt: een spicy worst.

In de nieuwe rookworst zitten meer kruiden dan in een ‘gewone’ HEMA-worst en daardoor is ie pittig en smaakvol. De rookworst heeft natuurlijk net zo’n knapperig korstje.

Limited edition

Er is een kleine domper: de spicy rookworst is niet altijd te koop omdat het een limited edition betreft. De worst is op dit moment te koop tot en met 5 november. Daarna kan je tussen 20 november tot en met 3 december en 19 februari tot en met 3 maart je slag slaan. De worst kost € 2,25. Ga jij ‘m proberen?

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld HEMA