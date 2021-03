Bijna is het weer warm genoeg om ijsjes te eten. Ben je de Raketjes en Magnums een beetje zat? Goed nieuws Ferrero Rocher verkoopt nu ook ijsjes en ze zien er echt super lekker uit. De Ferrero Rocher Ice Cream Sticks zijn nú verkrijgbaar en we kunnen niet wachten om ze te proeven.

De ijsjes zijn gemaakt door Ferrero Rocher. Ferrero Rocher is een chocolade- en hazelnootsnoepgoed die geproduceerd is door de Italiaanse chocolatier Ferrero. De Ice Cream Sticks zijn er in drie verschillende smaken. Namelijk de originele smaak met hazelnoten, donkere chocolade en witte chocolade met kokosnoot. De nieuwe ijsjes zijn al verkrijgbaar in Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Volgens het Instagram-account ‘johnssnackreviews’ komen het Ferrero ijs ook naar het Verenigd Koninkrijk aan het eind van de zomer.

We kunnen niet wachten om deze ijsjes een keer te kunnen proberen. Helaas zijn de Ferrero Rocher Ice Cream Sticks nog niet in Nederland verkrijgbaar. Hopelijk komt daar snel verandering in. In de tussen tijd moeten we maar afwachten en kwijlend naar foto’s staren.

Beeld: Ferrero Rocher | Bron: Flair

