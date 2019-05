Fill it up: gevulde aubergine zonder gedoe

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is koken volgens de methode Anita Witzier. Ze tovert niet met tarwegras en chiazaad, maar maakt gezond en verantwoord eten zonder gedoe. En het is nog lekker ook!

Ingrediënten

1 flinke aubergine (of courgette) • 1 gesnipperde ui • 1 eetlepel olijfolie • 2 fijngehakte tenen knoflook • 200 g (lams)gehakt (eventueel vegetarisch) • ½ theelepel kaneel en komijn • 25 g rozijnen • ½ blik tomatenblokjes • ½ theelepel chilivlokken • zout en peper

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Snijd de aubergine (of courgette) in de lengte doormidden en hol de helften met een lepel uit. Zorg dat de wanden intact blijven. Snijd het vruchtvlees in stukjes en bestrooi ze met wat zout. Fruit de stukjes ui in de olijfolie tot ze zacht zijn. Doe na een paar minuten de knoflook erbij en laat ze even samen smoren. Voeg het gehakt toe, bak dit bruin en rul. Dan volgt de kaneel en komijn, bak mee tot ze lekker geuren. Voeg vervolgens nog de rozijnen, zout, tomatenblokjes en chilivlokken toe.

Roeren, beetje laten pruttelen, misschien nog wat olijfolie erbij. Bak intussen in een andere koekenpan in wat olijfolie de stukjes aubergine (of courgette) tot ze bruinig kleuren. Meng ze met het gehaktmengsel en verdeel ze over de uitgeholde helften courgette/aubergine. Kruimel er eventueel wat feta over en zet de helften 20 tot 25 minuten in de voor-verwarmde oven. Serveer eventueel met een sausje van Griekse yoghurt en wat olijfolie.

Meer recepten vind je in VIVA-19-2019. Dit nummer ligt nu in de winkel of bestel je via de onderstaande link online.