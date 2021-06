Gek op groen: Filodeegrolletjes met spinazie en vegan feta

Omdat het eten van extra groente altijd een goed idee is, zit je met dit recept voor filodeegrolletjes met spinazie en vegan feta sowieso gebakken.

Filodeegrolletjes met spinazie en vegan feta

Voor 8 tot 10 filodeegrolletjes

Bereidingstijd: 35 minuten

3 el olijfolie

1 sjalotje, gesnipperd

2 tenen knoflook, geperst

300 g bladspinazie

250 g vegan feta, verkruimeld

170 ml ongezoete plantaardige melk

1 pakje filodeeg uit de diepvries

4 el sesamzaadjes

Voor de yoghurtdip:

150 ml ongezoete plantaardige yoghurt (bijvoorbeeld kokos- of sojayoghurt)

sap van ½ citroen

Haal het pakje filodeeg een halfuur voordat je de rolletjes gaat maken uit de vriezer en laat ontdooien. Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan of wok. Bak hierin het sjalotje en de knoflook totdat het sjalotje glazig is geworden. Voeg beetje bij beetje de spinazie toe en laat garen en slinken. Voeg de feta toe en bak mee. Breng op smaak met zout en peper. Mix de plantaardige melk met 2 el olijfolie.

Leg het filodeeg uit op de bakplaat. Het deeg scheurt erg snel, dus doe het voorzichtig. Bestrijk het deeg met de plantaardige melk. Schep op elk vel filodeeg 2 el van de spinazie-fetamix, in de lengte en dicht bij de rand, en rol het deeg voorzichtig op tot een sigaarvorm. Bestrijk de rolletjes met het restant van de plantaardige melk en strooi er sesamzaadjes overheen.

Zet 15 tot 20 minuten in de oven. Hou de rolletjes goed in de gaten: ze zijn klaar als ze mooi goudbruin zijn. Maak intussen de yoghurtdip door alle ingrediënten door elkaar te roeren. Haal de rolletjes warm en knapperig uit de oven en serveer met de dip.

Lees ook

Koken uit blik: Geroosterde courgette met cannellinidip