Fleur vraagt zich af: ‘Waarom hou ik toch zo van vies eten in de lucht?’

VIVA-journalist Fleur Meijer (36) schrijft over wat haar zoal bezighoudt.

Hè, we vliegen. Fijn. Eindelijk. New York: zou ik het wat vinden? Eerst maar eens even deze vlucht overleven. We krijgen vast zo eten. Tenminste, dat mag ik hopen. Doe maar rap een beetje. Honger. Altijd honger. En dan wel een wárme maaltijd. Anders krijg ik geen bakjes. God, ik hou van die bakjes. Met zo’n dekseltje. Op zo’n dienblaadje. Met overal logootjes erop. Waarom toch?

Anders klap ik alvast mijn tafeltje naar beneden. Is het raar om aan de stewardess te vragen wanneer het eten komt? Ja, dat is raar.

Nou ja, een wijntje gaat er ook alvast prima in. Of een Bloody Mary. Nog beter. Prima wijntje dit. Ik vraag zo nog wel om een Bloody Mary. Het kan niet heel lang meer duren. Toch? Nee.

Ik ga álles opeten. Óók het gore, weeë smeerkaasje. En het kuipje kaarsvet. En dan lekker plamuren op zo’n stoffige swifferkadet. Dat rijmt. Ik ben een vliegtuigpoeët. Altijd al geweten.

Hè? Die van hiernaast krijgt al. Ah, als ik het niet dacht: een glutenvrij sneeuwvlokje. Ik vond ’m al zo’n geval, inderdaad. New Yorkse hipsters zijn vast nóg erger dan vaderlandse. Maar goed, eerste. Heeft-ie mooi voor elkaar. Het ruikt in de keuken alsof we driemaal-overreden-boontjes-met-geribbelde-worteltjes-garantie hebben. Met een grote kans op aardappelzalf met poederjus!

O, wat smerig. Heerlijk. Ik kan niet wachten.

De terugweg is een ochtendvlucht. Dat móet de omeletfantasie worden. Ik wil nog steeds weten wat het geheim is van die rubberen look & feel. En hoe je die champignon zo fijn slijmerig krijgt.

Maar goed, zo mooi als met de fruitsalade van Southern China Airlines wordt het nooit meer. Er zat glassex op, ik blijf erbij. Glassex. Kostelijk. Daar komen ze. Ze komen naderbij! YES! IK ZIE DE SWIFFERKADET! O, dit stelt niet teleur. Kleffe rijst met geribbelde wortel en jus van maggi, een nieuwe klassieker in het genre. Bakje gesuikerde rauwkost on the side: niets meer aan doen.

Waarom hou ik toch zo van vies eten in de lucht? Ik ben niet de enige. Dat kan niet anders. Kijk iedereen hier eens smikkelen! Zelfs dat tanige ballerinatype schuift alles naar binnen. Alsof haar leven ervan afhangt.

Nou ja, dat ís natuurlijk ook een beetje zo. Elk vliegtuigmaal kan je galgenmaal zijn. Meer dan welk ander maal dan ook. Bakjes doodsangst met een dekseltje op een dienblaadje. Dat zijn het. Op! Jammer. Ik zou zo opnieuw kunnen beginnen. Zou zij haar smeerkaasje nog opeten?

Lees meer columns van Fleur:

Proesten

Dansende reuzenmuppets

Call me by your name

Vooroordelen

Op de bank slapen

Kiloknallervlees

Efficiëntie

Nieuwe leven

Een weldoener zijn

Madonna

Deze column van Fleur komt uit VIVA 21. Deze editie ligt t/m 29 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.