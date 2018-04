Flinke hangover? Deze dame komt je een katerontbijt op bed brengen

Je krijgt je ogen maar nauwelijks open, hebt een enorm bonkend hoofd en ook je maag lijkt volledig van slag te zijn. Ja hoor, de kater is weer van de partij. Jezelf uit bed krijgen is dan ook niet per se aan de orde. Zelfs niet om met dit mooie weer een ontbijtje te scoren. Gelukkig is daar, mits je in het centrum van Arnhem woont, reddende engel Helena.

Want wat doen we het liefst om onze kater te bestrijden? Juist, goed en stevig ontbijten. Maar in plaats van met je uitgelopen mascara, vettige lokken en de enorme alcoholwalm om je heen de deur uit te gaan, kun je voortaan ook gewoon de hulp van de Arnhemse Helena met haar bezorgservice Breaky’s inschakelen.

Katerontbijt

Helena zorgt er dan ook voor dat het je aan niets ontbreekt. Van een lekkere stevige yoghurt met noten en blauwe bessen tot aan een warm croissantje met aardbeienjam: eigenlijk alles wat je van een katerontbijt verwacht, komt Helena in het weekend bij je thuis afleveren. En dat alles voor slechts 9 euro per persoon.

Side job

De bezorgservice wordt dan ook enthousiast ontvangen. ‘Ik werk nu vier dagen in de week in de zorg als projectmedewerker. Als het aantal bestellingen gaat groeien, heb ik mijn familie stand-by staan. En als dit een doorslaand succes wordt, moet ik echt aan de bak. Dan moet ik mensen zoeken voor de bezorging. Mijn droom is een pand te huren waar mensen ook kunnen zitten.’

Andere steden

Mocht je nou niet in Arnhem wonen maar in Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden, Rotterdam of Eindhoven? Dan zijn er ook genoeg eettentjes die maar wat graag jouw favoriete katerontbijt en een verse bak koffie bij je aan huis (of aan bed) komen brengen. Benieuwd welke eettentjes dit precies zijn? Klik dan hier.

Al kun je natuurlijk ook altijd, wanneer je hier nog de kracht voor hebt, in de weer gaan met een lekker ontbijtje uit de Airfryer.

Bron De Gelderlander | Beeld iStock