3X de lekkerste restaurants om te fonduen

Heb je onwijs veel zin om te fonduen? Dan ben je hier op het juiste adres! Wij hebben de drie lekkerste restaurants om te fonduen op een rijtje gezet!

Say cheese

Bij Koeien en Kaas in Gouda (en in Alphen en Zoetermeer) staat er vlees en kaas op het menu. Zo kun je kiezen voor de kaassoep, cheesecake of de kaasfondue met keuze uit Gouda, Vinkenthaler en blauwe kaas. Pimp je fondue met een vleeswarenplateau en je hebt alles waar Koeien en Kaas voor staat.

koeienenkaas.nl

Scheikunde

Als je een echte strandganger bent, kun je bij Het Strandhuis in Wijk aan Zee de hele winter lekker uitwaaien. Een van hun specialiteiten is de ijsfondue, waarbij je met stikstof zelf fruitige ijstapas maakt. Een soort culinaire science! Gewoon niet toegeven aan de winter, dan is ie er ook niet.

hetstrandhuis.nl

Heaven

Bij De Bonte Koe, die in Rotterdam en Schiedam een vestiging heeft, draait alles om chocolade. Bonbons, chocolademelk, chocoladetaart en als klap op de vuurpijl de torenhoge chocoladefondue, waarbij je allerlei zoetigheden in de vloeibare chocolade kunt dopen. Hemels, echt.

debontekoe.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 49-2019. Deze editie ligt t/m 11 december in de winkel of kun je hieronder online bestellen.