Foodtip: de lekkerste gerechten bij warm weer

Het is eindelijk, maar dan ook echt eindelijk, mooi weer. En dat betekent dat de erwtensoep en stampotten plaats mogen maken voor zomerse gerechten. Die uiteraard niet te veel van je tijd kosten, want met de zon hoog aan de hemel wil je allesbehalve lang in de keuken staan.

Vis

Een lekker stukje zalm of tonijn, wat dressing erbij en eventueel een paar aardappelpartjes of gewoon lekker knapperige frietjes, en je hebt een heerlijke maaltijd op tafel staan.

Salades

Gemengd met wat pasta, vis, gegrilde groenten of gewoon wat tomaatjes, komkommerschijfjes en wat croutons: een salade is lekker licht en ideaal voor een warme zomeravond. En wanneer je liever in het park eet dan thuis aan de keukentafel, is het ook nog eens super makkelijk mee te nemen.

Wraps

Je kunt het zo gek niet verzinnen, of je kunt er een lekkere wrap van maken. Denk bijvoorbeeld aan zalmfilet, tonijnstukjes, falafel, avocado, hummus, geitenkaas, en ga zo maar door. Al kun je ze natuurlijk ook als tussendoortje maken. Snijd de wraps in plakjes, doe er een gezellig prikkertje in en je maakt je gasten, kinderen of collega’s er heel erg blij mee.

Asperges

Ja, ze zijn er weer. En je kunt er werkelijk alles mee. Een soepje, in de pasta, in de salade of gewoon met wat aardappelschijfjes erbij.

Soep

De erwtensoep laten we – tenzij je hier heel erg zin in hebt – maar even voor wat het is, maar tegen een lekkere gazpacho op een warme zomerdag zeggen we uiteraard geen ‘nee’. Je hebt slechts een paar ingrediënten nodig, maar krijgt er wel iets heel erg lekkers voor terug.

BBQ-en

De barbecue mag natuurlijk niet in het rijtje ontbreken. Al kun je tegenwoordig ook prima zonder barbecue set een heerlijke ‘bbq’ aan je gasten voorschotelen. Zo kun je in de Airfryer het stokbrood afbakken, het vlees en vis bereiden en de groenten grillen. Je hebt er geen omkijken naar en kunt met zijn alleen aan tafel, in plaats van dat je partner de hele tijd boven de barbecue moet staan. Simpeler dan dit wordt het niet!

Bron Lekker en simpel, Chickslovefood | Beeld iStock