Moeten we heen: in Frankrijk kan je oesters uit de muur halen

Kun jij op ieder moment van de dag een oester verorberen en zou je er zelfs wakker voor gemaakt willen worden? Dan moet je tijdens je volgende trip naar Frankrijk gaan, gezien hier steeds vaker automaten zijn waarbij je oesters uit de muur kunt halen.

Van kroketten, frikandellen en gehaktballen uit de muur zijn we in Nederland niet vreemd, maar een automaat waarbij je verse oesters uit de muur kunt trekken? In Frankrijk zijn ze steeds vaker te vinden. Oesterboer Tony Berthelot was een van de eersten die met een automaat vol met de luxe snack kwam. Zijn automaat is te vinden in Ile de Ré, ter hoogte van Rochelle. Deze is volledig gekoeld en de oesters die erin liggen zijn verser dan vers. Dat moet immers ook wel om de ontwikkeling van bacteriën te voorkomen.

Voorlopig moeten we voor de oesterautomaten dus wel naar Frankrijk afreizen. Een goed excuus om een minivakantie te boeken, toch? Ps. Vergeet die fles champagne niet!

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld Shutterstock