Friet in een tortilla: zo maak je zelf de Franse taco’s die nu een hit zijn

Wat anti-katervoedsel dat druipt van het vet betreft, zijn we in Nederland wel wat gewend. We noemen een Turkse pizza, een kapsalon… in dat rijtje past de Franse taco prima tussen. Want laat je niet afleiden door het Franse gedeelte: dit is geen chic gerecht, maar een hap die al je junkfood cravings stilt.

De Franse taco heeft weinig te maken met de Mexicaanse variant die je waarschijnlijk wel kent. In die klassieker gaat meestal rundvlees of kip, bonen, groente en optioneel wat guacamole en zure room. In een Franse taco kun je zo’n beetje alles stoppen wat je hartje begeert.

Franse frietjes

Vaste ingrediënten van de variant die het meest voorbij komt zijn echter vlees(vervangers) of kipstukjes, kaas en Franse frietjes. Vervolgens vouw je de hele unit strategisch op zodat ‘ie onder de grill transformeert tot een handzame maaltijd.

Het recept is niet ingwikkeld: je neemt een grote tortilla (belangrijk) en bakt ondertussen de kip, het vlees of de vleesvervanger zoals je normaal ook zou doen. Je kunt eventueel nog wat groente toevoegen. Vervolgens leg je dat allemaal op de tortilla en knijp je de kaassaus daar boven uit (of je strooit er geraspte kaas over). Daar gaan de frietjes bovenop. Je kunt daarna eventueel nog wat tabasco, mosterd of barbecuesaus toevoegen.

Vouwen

Daarna vouw je de tortilla op als een vierkant. Je brengt de zijkanten samen en vouwt de uiteinden als een soort envelop. Dan leg je de gevouwen tortilla onder de grill en grill je het een paar minuten totdat de kaas gesmolten is en je grillstrepen ziet.

Et voilà! Daar heb je je Franse taco. Niet per se gezond, wel iets wat je ooit geproefd moet hebben.

