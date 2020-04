Geen keukenprinses? De ‘Eerste Hulp Bij Misbaksels’-hotline kan je helpen

We staan massaal in de keuken om de lekkerste baksels in elkaar te flansen. We doen ons uiterste best om onze brownies, bananenbroden of cheesecakes niét in de prullenbak te laten belanden. Maarja, to be honest, niet iedereen is een keukenprinses. Er kan namelijk wel eens wat misgaan. Maar daar heeft bananenbroodmerk SUNT een oplossing voor bedacht. Namelijk: de ‘Eerste Hulp Bij Misbaksels’-hotline

Ze hopen met de hulplijn misbaksels een nieuw leven in te blazen en zo voedselverspilling tegen te gaan. ‘Het laatste wat je wilt na je tocht naar de supermarkt en een uur zweten in de keuken, is je bakblik regelrecht de prullenbak in kunnen schuiven. We hebben toch al genoeg om van te balen?’, schrijft oprichter Laura Hoogland op hun website.

Oké, maar hoe gaat de hulplijn in zijn werk? ‘Chat met ons via deze website, plaats je misbaksel op Instagram met #heelhollandbakterniksvan of whatsapp naar 06-40665380. Wij helpen je met de oplossing voor de volgende keer of laten je weten wat voor iets lekkers je nog van je misbaksel kunt maken.’ Nou, als dít geen uitkomst is voor alle keukenprinsessen onder ons…

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock