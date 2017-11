Geen keukenprinses? Met deze halfnaakte chef wordt koken wél leuk

Ben jij niet zo’n ster in de keuken? Zoek Franco Noriega eens op op YouTube. Deze chef heeft het allemaal: hij kan koken en ziet er ook nog eens lekker uit. In zijn blote bast steelt hij het hart van menig vrouw.

De Peruaanse Franco weet wel hoe hij de aandacht van vrouwen moet trekken. Hoewel hij naar New York verhuisde om acteur te worden, gooide hij toen hij er eenmaal was zijn plannen drastisch om. In 2007 begon hij een restaurant en later startte hij ook een YouTubekanaal waarop hij kookvideo’s plaatst. Zonder t-shirt. En ja, dat willen wij natuurlijk allemaal zien. Wees eerlijk. We zwijmelen allemaal weg terwijl hij zich aan het uitsloven is op die chai pudding.

Naar eigen zeggen vindt Franco het relaxed om zonder kleren te koken. Als hij thuiskomt trekt hij meestal eerst zijn kleren uit om vervolgens in de keuken aan de slag te gaan. En hé, wij houden hem niet tegen…

Gracias a @saleelsoltv por un segmento tan divertido! Gracias a los conductores @mercadopaulina @carlos_arenastv @mbarcelata @imagentvmx @myrniis @emporiumet #mexicolindo Een bericht gedeeld door Franco Noriega (@franconorhal) op 7 Jun 2017 om 9:08 PDT

I FEEL #SUMMER #NYC Een bericht gedeeld door Franco Noriega (@franconorhal) op 20 Feb 2017 om 11:15 PST

Een bericht gedeeld door Franco Noriega (@franconorhal) op 26 Jul 2016 om 10:46 PDT

