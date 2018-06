Gefrituurd? Drie keer pizza eten met een bijzondere twist

Waan je even in de Italiaanse zon met een overheerlijke pizza. En daar hoef je niet eens het land voor uit. VIVA verzamelde drie hotspots waar je pizza’s kan eten, maar wel met een bijzondere twist..

L’Osteria

Aan de jachthaven van het Amsterdamse Amstelkwartier vind je dit pas geopende Italiaanse restaurant. De immense, vers bereide pizza’s om te delen zijn groter dan de borden! Op het terras met olijfbomen heb je uitzicht over de Amstel. Perfect voor een warme zomeravond.

Bocca Lupo

Gefrituurde pizza’s. Ja. Die zijn veel lekkerder dan ze klinken. Zoals die con fichi e prosciutto (met vijgen, parmaham en ricotta) Naast deze ultraknapperige varianten hebben ze bijvoorbeeld ook een pizza met gerookte eendenborst, parmezaan en pecorino. Aan het Vrijthof in Maastricht bakken ze, kortom, allesbehalve doorsnee pizza’s.

Woodstone

Bij dit restaurant in onder andere Haarlem hebben ze een gat in de markt gevonden: een gat in je pizza. Wanneer je de bilancia bestelt, krijg je een pizza waarbij het middengedeelte is vervangen door een frisse salade. Nooit meer misselijk naar huis omdat je je pizza tot de laatste kruimel wilt opeten.

