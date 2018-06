Gek op wijn? Dan moet je naar deze festivals

Een wijntje op zijn tijd (of meer), gaat er altijd wel in. Mocht je nu ook zo gek zijn op deze alcoholische versnapering, dan blokkeer deze data maar in je agenda. Je kunt dan namelijk naar een heus wijnfestival.

Van Groningen tot Zeeland, op verschillende plekken in het land kun jij terecht voor een heerlijke proeverij. Leer je misschien ook wat nieuwe pareltjes kennen! Als eerste is er het Bacchus Wijnfestival (8 tot en met 10 juni & 15 tot en met 17 juni) in het Amsterdamse Bos in Amstelveen. Dan al iets gepland? Ook in Hoorn is op donderdag 21 juli een wijnfestival.

Van Groningen tot Zeeland

Als je nu in de buurt woont, dan is het een mooi excuus om geoorloofd te gaan drinken. Zo niet, dan is het een goede reden om (met de trein) het land af te reizen voor deze festivals. Zo is er op een echte wijnhoeve op 3 en 4 augustus het Zeeuws Wijnfeest. Bij het ‘Kannen en Kruiken-festival‘ kunnen ook de bierliefhebbers hun hart ophalen. Naast wijn, is er namelijk ook speciaalbier verkrijgbaar. Van 8 tot en met 11 augustus in Amserfoort en van 21 tot en met 23 september in Maastricht. En dan last but not least, het Wijnfestival in Groningen van 28 tot en met 30 september. Extra bijzonder hierbij is de locatie, jij geniet namelijk als een god in Frankrijk in een heuse kerk.

