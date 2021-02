Gember kun je bijna overal aan toevoegen en het geeft je thee of gerecht net dat beetje extra dat je zocht. Maar te veel ervan binnenkrijgen kan slecht voor je zijn en zelfs voor vervelende klachten zorgen.

Klachten

Het is niet zo dat als je een gemberthee drinkt, er meteen last van zal krijgen. Voordat je er überhaupt iets van merkt, moet je veel gember genomen hebben. Bij een hoeveelheid van 4 gram zullen er pas bijwerkingen zijn.

Toch is het fijn om te weten wat er kan gebeuren. Dus hier de bijwerkingen op een rijtje:

1. Lage bloeddruk

Het was al bekend dat gember mensen met een hoge bloeddruk kan helpen. Het verlaagt je bloedruk namelijk. Maar voor mensen die al een lagere bloeddruk hebben, kan het erg gevaarlijk zijn. Je kan er licht in je hoofd van worden, duizelig worden of zelfs van flauwvallen.

2. Maag en- darmklachten

Uit onderzoek van het National Center for Complementary and Alternative Medicine blijkt dat mensen last kunnen krijgen van maag- en darmklachten na het innemen van te veel gember. Hierdoor kun je ook last krijgen van diarree, brandend maagzuur en winderigheid.

3. Verdund bloed

Sommige deskundigen beweren dat gember een bloedverdunnende werking heeft. Hierdoor zouden bloedingen erger kunnen worden. Als je al last hebt van bloedstollingen en slik je al bloedverdunners, is het misschien handig om met een arts te overleggen hoeveel gember je mag nemen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Vriendin | Beeld: Getty Images