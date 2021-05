Koken uit blik: Geroosterde courgette met cannellinidip

Koken uit blik saai en ouderwets? Zeker niet! Check dit verrukkelijke recept voor geroosterde courgette met cannellinidip maar.

Geroosterde courgette met cannellinidip

Voor 4 personen

4 courgettes, in dikke plakjes

4 el olijfolie, plus extra voor het besprenkelen

sap van ½ citroen

2 tenen knoflook, geperst

2 el tahin

1 blik (400 g) cannellinibonen, afgespoeld en uitgelekt

1 tl za’atar (specerijenmengsel)

Verwarm de oven voor op 220 °C. Verdeel de plakjes courgette over twee bakplaten, besprenkel ze met de helft van de olijfolie en breng op smaak met zout en peper. Bak de courgettes in 20 tot 25 min. goudbruin en zacht in de oven.

De onderkant van de plakjes wordt vaak veel sneller bruin, dus controleer na 10 tot 15 min. en keer ze zo nodig. Pureer met een staafmixer twee derde van de geroosterde courgettes met de rest van de olijfolie, het citroensap, de knoflook, tahin en cannellinibonen tot een glad geheel.

Breng op smaak met zout en peper. Doe de dip in een kom en leg de resterende plakjes courgette erop. Bestrooi met de za’atar en besprenkel met de extra olijfolie.

Old school koken

Koken uit blik is snel, makkelijk, goedkoop én gezond. Volgens Lola Milne is het dan ook hoog tijd om die blikken weer massaal uit de voorraadkast te halen. In de tachtig recepten uit Ingeblikt! staat voedsel uit blik centraal en wat blijkt? Voeg een paar verse ingrediënten toe en je kunt er echt iets bijzonders van maken.

€ 16,99 Uitgeverij Becht

