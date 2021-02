Cheesy borrelhap: 3 heerlijke recepten met gesmolten brie

Bestaat er iets lekkerders dan kaas? Vooruit: gesmolten kaas misschien. Dat komt goed uit, want TikTok loopt over van de aspirerende chef-koks die laten zien dat brie het ultieme borrel-eten is. En heus niet alleen op een toastje.

Na de pasta met feta-hype lijkt brie de volgende hit op TikTok. Niet zo gek, want naast lekker is kijken hoe kaas smelt een lust voor het oog. Een beetje wat sommige types ook ervaren met video’s van Dr. Pimple Popper (sorry als je nu geen trek meer hebt).

Creaties

Van dips tot omhuld met bladerdeeg tot Insta-waardige creaties in de vorm van zonnebloemen: brie blijkt een bijzonder veelzijdig kaasje. En of je hier nou inspiratie uit haalt voor de volgende borrelhap of het gewoon heel rustgevend vindt om kook- en bakvideo’s te kijken voor het slapen gaan: doe ermee wat je wil.

1. De brie-zonnebloem

De perfecte borrelhap en zoals je ziet écht niet ingewikkeld om zelf te maken.

2. Brie met cranberry’s

Geloof het of niet, maar brie en zoet gaan dus heel goed samen. Zoals in dit recept met brie, cranberry’s, honing en amandelen.

3. Broodje brie

Brie op brood kan, maar gesmolten brie ín brood blijkt een vele beter idee. Beetje jam erbij, smullen!

Bron: TikTok Beeld: Getty