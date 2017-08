Getest: de nieuwe bagel met krekels en meelwormen van Bagels & Beans

Broodjesketen Bagels & Beans kwam deze maand met wel een heel bijzondere toevoeging aan haar menukaart: de Bagel Bugs. Zoals de naam al verraadt tref je op dit broodje – naast avocado en zongedroogde tomaatjes – een flinke lading insecten aan. Lekker? VIVA’s Jessica testte de bagel.

Voor 6,95 euro is ie van jou: de Bagel Bugs. Het broodje bevat volgens de menukaart gedroogde krekels, meelwormen, sprinkhaan, avocado en zontomaatjes. Helemaal van nu, dus. Insecten zijn immers een eiwitrijk alternatief voor mensen die minder vlees willen eten. Maar zitten de gasten wel te wachten op zo’n broodje insect?

Volgens eigenaresse Nienke Kroneman van het Bagels & Beans-filiaal aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht loopt de bagel tot nu toe beter dan ze had verwacht. ‘Op de eerste dag van onze nieuwe kaart werd de Bagel Bugs al door verschillende gasten besteld, en nog steeds verkopen we het broodje regelmatig. Sommige mensen proberen ‘m uit nieuwsgierigheid, anderen willen zich inzetten tegen de CO2-uitstoot die de vleesindustrie met zich meebrengt. Voor veel gasten is de ervaring nieuw, maar sommigen zijn al bekend met de smaak, bijvoorbeeld omdat zij op reis weleens sprinkhanen en krekels hebben gegeten.’

Het experiment

Zelf ben ik een trouwe Bagels & Beans-fan. Ik spendeer er regelmatig mijn werkdagen en heb inmiddels bijna de hele menukaart wel een keer geproefd. Toch staat deze bagel mij nog ietwat tegen. Ik ben nu eenmaal niet zo’n insecteneter. Of beter gezegd: ik eet ze gewoon nooit. Eén keer heb ik een sprinkhaan naar binnen gewerkt. Die vond ik niet vies, maar ook zeker niet lekker. Het idee dat ik vrijwillig insecten in mijn lichaam stop, voelt vrij onnatuurlijk. Toch weet m’n nieuwsgierigheid het van de afschuw te winnen, dus bestel ik (na drie kwartier uur uitstellen) tóch de Bagel Bugs. Op aanraden van Nienke combineer ik hem met komkommer-dille creamcheese op een ‘Alles-bagel’ (voor de niet-B&B-addicts onder ons: je kan je bij elk gerecht je eigen bagel kiezen).

De eerste hap

Daar komt m’n bagel. Eerst is het natuurlijk tijd voor een paar foto’s (#foodbloggerslife, you know).

Ik bestudeer m’n culinaire hoogstandje eens goed. Een woeste berg van krekels en meelwormen op een bedje van avocado staart me aan. Daarnaast ligt een sprinkhaan te chillen op twee komkommerschijven. Volgens de serveerster zijn z’n vleugels niet eetbaar, dus of ik niet wil vergeten die er eerst af te halen.

Ik besluit direct met het ontvleugelproces te beginnen. Na het grof uit elkaar trekken van de insect – sorry, maatje – neem ik voorzichtig een hapje. Hm, best acceptabel. Het beestje is erg knapperig en niet sterk van smaak. Het klinkt misschien gek, maar de sprinkhaan smaakt een beetje als mix tussen noten en chips.

Kauwen op meelwormen

Dan is het tijd voor een meelworm (gadver, alleen dat woord klinkt al ranzig). Ook deze is goed crispy. Ik vind ‘m qua smaak een beetje nootachtig, net als de sprinkhaan. Dat geldt ook voor de krekels die op de bagel liggen. Maar eigenlijk zijn het vooral de kruiden op de insecten die ik proef, niet zozeer de beestjes zelf. Gecombineerd met het broodje en de creamcheese, tomaatjes, komkommerschijfjes en basilicumblaadjes blijft er al helemaal weinig insectensmaak over – misschien maar goed ook.

Eindoordeel

Al met al is de Bagel Bugs me enorm meegevallen. Hoe angstaanjagend hij er ook uitziet; hij smaakt gewoon prima. Ik zou ‘m beginnende insecteneters dan ook ten zeerste aanbevelen. Enne, vergeet niet even een fotootje te sturen!

