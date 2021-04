Gezond eten wordt een makkie met deze 3 lekkere recepten

Wil je wel gezond(er) eten, maar vind je het lastig? Met deze recepten vol groente wordt het een makkie.

Romainesla, komkommer, erwtjes en munt

Voor 2 personen

100 g dop- of tuinerwten, uit de vriezer

2 kropjes baby romainesla

1 middelgrote komkommer

handvol muntblaadjes

6 el yoghurt

1 el extra vergine olijfolie

mespuntje knoflook (ca. ¼ teentje), geperst of fijngeraspt

sap van ½ limoen

Doe de erwtjes in een pan, schenk er kokend water over en breng weer aan de kook. Giet ze dan af, spoel ze af met koud water en zet apart. Snijd de sla overdwars in stukjes van 1 tot 2 cm. Leg ze op een bord. Halveer de komkommer. Snijd een helft in de lengte in vieren en dan in stukjes van 1 tot 2 cm. Voeg ze toe aan de sla.

Strooi de erwtjes en munt erover. Rasp de rest van de komkommer in een kom en voeg de yoghurt, olijfolie, knoflook, het limoensap en wat zout en peper toe. Roer door elkaar en schep de dressing over de salade. Maal er wat extra peper over en serveer.