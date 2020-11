Chaos in je eetpatroon: zó hou je je figuur een beetje in shape in de decembermaand

Het zal je niet verbazen dat de decembermaand niet altijd hand in hand gaat met gezond eten. Het begint met chocolade en een amandelstaaf, het gaat door met kerstkransjes, gourmetten met de familie en het eindigt met een stapel oliebollen. En dan hebben we ook de restjes nog.

Het is zo’n voedingschaos dat veel mensen de zoektocht naar gezond eten tijdens de vakantie gewoon helemaal opgeven. Deze vijf tips helpen je te genieten van alle lekkernijen én een gezonde balans te behouden:

Eet voldoende fruit en groente

Laten we eerlijk zijn, de meesten van ons komen de decembermaand door en eten niet meer fruit dan de mandarijn met sinterklaas of kerst. Maar in de koude wintermaanden kun je best wat extra vitamines en mineralen gebruiken. Zorg ervoor dat je met je boodschappenlijst de fruitschaal kunt vullen en aan je aanbevolen dagelijkse porties fruit en groenten komt. (En nee, het fruit in glühwein telt niet als één portie 😉)

Beperk de lekkernijen tot de feestdagen zelf

Als de winkels vol liggen met kerstkransjes, marsepein, appelflappen en andere voedingsmiddelen die typerend zijn voor de feestdagen dan is het verleidelijk om deze alvast te eten. Om een gezonde balans te houden is het beter om deze lekkere dingen te bewaren tot de feestdagen zelf. Neem op de feestdagen wat je lekker vindt en leg jezelf geen beperkingen op.

Sla geen maaltijden over tijdens feestdagen

Dit is een populaire strategie van mensen tijdens de feestdagen. Het overslaan van ontbijt en lunch om al je calorieën of trek voor het avondeten “te bewaren” leidt doorgaans tot te veel eten. Eet in plaats daarvan een goed ontbijt en lunch wanneer je dit normaal gesproken altijd doet.

Wees actief

Tijdens de feestdagen schiet het sporten er vaak bij in. Probeer actief te blijven door een wandeling te maken of een thuis work-out te plannen na het bingewatchen van cheesy kerstfilms.

En tot slot, verlies je schuldgevoel

Als je tijdens deze feestdagen meer eet dan je had gepland, wees dan niet te streng voor jezelf. December is een tijd van ontspanning en feestelijkheid (en hebben we niet voldoende te voorduren gehad in een jaar zoals 2020?). Een keer wat meer eten heeft geen groot invloed op het gewicht. Als je bijvoorbeeld van appelflappen houdt, gun jezelf dit, zeker als het een eenmalige verwennerij is. Wat nog belangrijker is, blijf er niet in hangen. Pak na de feestdagen je normale eetpatroon weer op.

