Cheers: deze budget supermarkt verkoopt vanaf vandaag gin-tonic-ijsjes

Het is heter dan heet. Een goed excuus voor een verkoelende lekkernij. Gelukkig is daar Aldi, waar je vanaf vandaag terecht kunt voor verkoelende gin-tonic-ijsjes. Yum!

Van genoeg water drinken tot een ventilator op je gezicht gericht en pootjebaden: zoek jij op iedere mogelijke manier een beetje verkoeling op deze warme dagen? Dan ga je heel blij worden van dit nieuws. Bij Aldi vind je deze week namelijk ijsjes met alcohol erin, in twee verschillende smaken: gin-tonic en bellini.

Eurootje

Zoals we van de budgetsupermarkt gewend zijn, hoef je helemaal niet diep in de buidel te tasten voor een paar ijsjes. In een doosje zitten er vier en daar betaal je slechts 99 cent voor. Genoeg reden om een sprintje te trekken naar Aldi (oké, niet te hard #zweetaanval)!

Door: Flaironline | Beeld: ALDI, iStock