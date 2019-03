Proost, euh, smakelijk: bij HEMA scoor je paaseitjes met gin-tonic

Gek op gin-tonic? Zoek niet langer. Speciaal voor de paasdagen komt HEMA met deze alcoholische lekkernij. Deze eitjes zijn namelijk gevuld met jouw favoriete likeur.

Ja, we menen het. Deze witte chocolade zit vol met overheerlijke gin-tonic. Niet zo van de alcohol? Dan zijn er ook nog de nieuwe varianten melk-stroopwafel en melk praliné-karamel.

Proost

Dus proost! Echt dronken zul je er niet van worden, want de paaseieren bevatten echt maar een héél klein beetje alcohol. We hebben het over 0,33% per chocolaatje. Voor slechts 2 euro is dit lekkere zakje al van jou. Houd je wel van wat variatie? Ook dan heeft de winkel aan je gedacht. Je kunt namelijk je eigen mix samenstellen. Met 12 smaken is er voor ieder wat wils! Wij weten wel welke variant we in ieder geval gaan inslaan.

Bron: Linda | Beeld: iStock