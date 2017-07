Gnocchi is geen gnotsjie en andere namen van etenswaren die je verkeerd uitspreekt

Buitenlandse etenswaren uitspreken: het blijft een dingetje. Wij zetten het voedsel dat het vaakst verkeerd wordt uitgesproken – plus hoe je het hóórt te zeggen – voor je op een rijtje.

Hummus

‘Hoe-moes’ is de juiste uitspraak van dit smeerseltje.

Tequila

De Mexicaanse drank spreek je uit als ‘te-kie-la’. Oké, vooruit: we vergeven het je als je het na drie shotjes weer ‘te-kiel-ja’ noemt.

Beignet

Jep, we hebben het over die deegbol die je bij de oliebollenkraam koopt. Spreek je niet uit als ‘bin-jet’, maar als ‘ben-jee’.

Gnocchi

Hoeveel mensen dit verkeerd doen willen we niet eens weten. ‘Njokkie’ is de enige juiste uitspraak, en ‘gnotsjie’ willen we nooit meer horen.

Niçoise

Klinkt als: ‘nie-swaahz’.

Avocado

Hoe het kan dat sommigen de naam van onze favo vrucht nog steeds verkeerd uitspreken, snappen wij ook niet. Voor eens en altijd: het is geen ‘advocado’ maar ‘aa-voo-caa-doo’.

Vanille

‘Va-niel-je’ is vanaf nu (eigenlijk altijd al, maar vooruit) verboden. ‘Va-nie-je’ it is.

Ciabatta

Je moet je schamen als je een ciabatta altijd ‘sie-ja-batta’ noemt. Het is namelijk ‘tsjaa-ba-ta’.

Prosciutto

‘Proo-sjoet-too’ is hierbij de enige juiste uitspraak. Sorry not sorry voor iedereen die het altijd ‘pros-kie-to’ noemde.

Paella

De dubbele ‘l’ spreek je in het Spaans uit als de ‘j’, dus paella wordt ‘paa-eja’.

Guacamole

Het is ‘gwaka-mole’ of ‘waka-mole’. Nacho’s met ‘kwakkemol’ klínkt toch ook gewoon heel vies?

Bruschetta

Spreek je uit als ‘broes-ketta’. Met een knallende ‘k’.

Bulgur

‘Boelgoer’. Punt.

Omelet

Jaha, er staat inderdaad maar een ‘m’. Toch spreek je dit uit als ‘ommelet’ in plaats van ‘oomelet’.

Quinoa

Geen ‘kienoo-a’ of ‘kwienooja’ maar ‘kien-wah’. Ook al voelt dat misschien een beetje raar.

