Go avocado go! Zo combineer je het met zoete aardappel

We eten met z’n allen vier keer meer avocado’s dan tien jaar geleden. En dat is niet zo gek, want ze zijn niet alleen lekker en gezond, je kunt er ook nog eens heel gevarieerd mee koken.

Voor 2 personen

2 zoete aardappelen • olijfolie • fleur de sel • 1 avocado • bladpeterselie • dille • 2 kleine tomaatjes • sap van ½ limoen

Bereidingswijze

Kook de aardappelen 20 minuten. Besprenkel ze daarna met olijfolie, breng ze op smaak met fleur de sel en zet ze 30 min. in de oven op 180 °C. Hak de avocado, bladpeterselie, dille en tomaatjes grof. Breng op smaak met limoensap en een snufje fleur de sel. Snijd de aardappel doormidden (zorg dat de helften aan elkaar blijven) en vul ze.

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-31. Dit nummer ligt t/m 6 augustus in de winkel of kun je hier online bestellen.