Perfect voor de feestdagen: Lidl verkoopt katervrije prosecco

Met het feestseizoen in het vooruitzicht is er één ding om tegenop te kijken: een kater. Maar gelukkig hoef je niet langer een glaasje prosecco af te slaan, want bij Lidl koop je gewoon een fles katervrije prosecco. Die kun je drinken zónder dat je de volgende dag paracetamol hoeft te slikken tegen de hoofdpijn.

Katervrije prosecco

In Groot-Brittannië ligt vanaf morgen de Organic Prosecco Spumante in de Lidl schappen voor omgerekend € 9. Wat deze prosecco zo bijzonder maakt? Je zou er helemaal geen kater van krijgen! Richard Bampfield, de wijnmaster van Lidl, zegt dat er sulfiet aan wijn wordt toegevoegd om het langer vers te houden. Je weet wel, dat stofje waar je dus hoofdpijn van krijgt. ‘In het algemeen gebruiken biologische wijnboeren minder sulfiet tijdens het productieproces, waardoor de kans op hoofdpijn (na het drinken van de wijn) kleiner is.’

Niet in Nederland verkrijgbaar

Als je niet goed tegen sulfiet kan zou deze prosecco dus echt iets voor jou zijn. We hebben daarom meteen contact opgenomen met Lidl om te vragen of we deze katervrije prosecco ook in Nederland kunnen kopen. Het antwoord is helaas nee, maar onze wens is wel doorgegeven aan de inkopers. Fingers crossed!

Bron: Metro.co.uk | Beeld: Lidl