Santé: met dit ingrediënt maak je een goedkoop slobberwijntje een stuk lekkerder

En lekkere wijn uitkiezen voor een diner of een borrel kan soms een ramp zijn. Je wil er niet teveel geld aan uit besteden, maar goedkope wijn is al snel niet meer dan een slobberwijntje zonder smaak. Toch is er nu voor iedereen met een lager budget een briljante hack waarmee je je wijn binnen no time omtovert tot een luxere variant.

Met maar één simpel ingrediënt kun je ‘m al een stuk lekkerder laten smaken.

Goedkope wijn

Een beetje zout bij de wijn zou ervoor zorgen dat een goedkope wijn beter in balans raakt waardoor het een stuk beter smaakt. Dat beweert Nathan Myrhvold, medewerker van Microsoft. Hij probeerde het trucje uit bij een Gabernet in gezelschap van wijnexpert Gina Gallo van Gallo winery. En het leek te werken.

Een beetje zout

Volgens Nathan zat er weinig smaak aan de goedkope fles wijn in het experiment. Om de wijn wat meer pit te geven, voegde hij wat zout toe. En wat bleek? Wijnexpert Gina nipte aan de wijn en keurde het helemaal goed. Dat betekent dat je dus geen zakken geld meer uit hoeft te geven bij de slijterij voor een dure fles wijn.

Bron: ze.nl | Beeld: iStock