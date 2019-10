Goodmorning sunshine: dit zijn 3x plekken voor heerlijke ontbijtjes

Niets zo leuk als de dag beginnen met een uitgebreid ontbijt vol lekkers. Wij hebben de leukste ontbijtplekjes voor je op een rij gezet.

1. Lekker eigenzinnig

Indiase kikkererwtenscramble, anyone? Bij Rabarber in Utrecht vind je net wat andere ontbijtgerechten dan normaal. Begin de dag met rabarbercrumble of earl grey-hangop en misschien wil je wel nooit meer anders. rabarber-utrecht.nl

2. Less stress

Keuzestress is geen probleem bij Bij Hartje Zwolle: hier kun je tot wel half zes ’s avonds je eigen all day breakfast samenstellen. Mix de verschillende huisgemaakte en lokale gerechtjes, zodat je van alles wat kunt proeven. bijhartjezwolle.nl

3. A picknick a day

Bij Picknick in Rotterdam serveren ze heerlijke huisgemaakte ontbijtjes. In een laidback sfeer geniet je van wentelteefjes, een ontbijtplank of deel je de Picknick Platter. Neem plaats op een van de (overdekte) terrassen en geniet van een heerlijke start van je dag. picknickrotterdam.nl

