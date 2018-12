Geroorsterde pompoen met dukkah en granaatappel

Het vult zo goed dat je de kou weer prima aankan, én is om te gillen zo lekker. Dubbele credits voor deze winterkost.

Bijgerecht voor 4 personen

Hoofdgerecht voor 2 personen

700 g winter- of flespompoen • 4 el olijfolie • zwarte peper • 1 el korianderzaad • 1 el komijnzaad • 1 el hennepzaad • 2 el pompoenpitten • 2 el zonnebloempitten • 2 el gedroogde tijm • 1 el zeezout • 1 el nigellazaad (zwarte komijn) • 4 el geschaafde pistachenoten • kleine granaatappel

Verhit de oven op 200 °C. Schep de draderige massa en pitten uit de pompoen. Snijd het vruchtvlees in plakken van ca. 1 cm dikte. Verdeel de plakken over een bakplaat. Besprenkel ze met de olijfolie, bestrooi met zwarte peper en zet de bakplaat ca. 30 minuten in de oven, totdat de pompoen gaar en doorschijnend is.

Meng het koriander- en komijnzaad in een droge koekenpan en rooster ze een paar minuten op laag vuur tot het geurt. Voeg het hennepzaad en de pompoen- en zonnebloempitten toe en rooster het geheel nog ca. 5 minuten; roer regelmatig, totdat alles goudbruin is.

Roer de tijm en het zout door het mengsel en kneus het geheel grof in een vijzel. Hou het grof en korrelig. Schep het nigellazaad en de pistachenoten erdoor. Breek de granaatappel open en haal de pitten eruit. Bestrooi de pompoen als hij uit de oven komt met de granaatappelpitten en ongeveer de helft van het specerijen-zadenmengsel en dien hem op. Bewaar het overgebleven zadenmengsel in een goed gesloten pot voor later.

Er was eens…

… een boek vol lekkere wintergerechten, omlijst door verhalen die je bij een knisperend haardvuur en nippend aan een beker hete glühwein aan elkaar vertelt. Klinkt als een sprookje, en dat ís dit kookboek van prijswinnende kok Nigel Slater ook. Dé hit tijdens vrieskoude dagen.

Culinair Winterdagboek door Nigel Slater (Fontaine Uitgevers € 29,99)

Dit recept is afkomstig uit VIVA 48-2018. Deze editie ligt t/m 4 december in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.