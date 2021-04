Grote kans dat we binnenkort weer op vakantie kunnen naar Griekenland

Heb jij ook zo’n zin in vakantie nu het langzamerhand weer mooi weer wordt in ons koude kikkerlandje? Dan hebben we goed nieuws! Er is een grote kans dat we binnenkort weer naar Griekenland op vakantie kunnen zonder quarantaine plicht.

Griekenland wil quarantaineplicht schrappen

Griekenland wil af van de quarantaineplicht voor toeristen uit de Europese Unie. Nu is het nog zo dat reizigers na aankomst in het land een week in zelfisolatie moeten. De Griekse media laten weten dat deze maatregel mogelijk komende maandag al opgeheven wordt.

Overige eisen

Het land wilde de maatregelen eerst pas op 14 mei versoepelen, maar heeft nu besloten om dat te vervroegen. Griekenland heeft nog wel een aantal andere eisen voor vakantiegangers. Zo moeten ze ingeënt zijn tegen het coronavirus of negatief zijn getest. Ook ligt het plan er om toeristen steekproefsgewijs te testen.

Groen licht

De Griekse regering moet nog wel even groen licht krijgen van experts. Dit zouden ze vandaag, vrijdag 16 april, al kunnen krijgen. Wanneer ze groen licht hebben kan Griekenland worden toegevoegd aan het lijstje van potentiële vakantielanden. Hier staan de Verenigde Staten, Israël, het Verenigd Koninkrijk, Servië en de Verenigde Arabische Emiraten al op, want zij zullen ook geen verplichte zelfisolatie bij aankomst meer hanteren.

Negatief reisadvies

Nu geldt er in Nederland nog een algeheel negatief reisadvies voor de hele wereld. Alleen noodzakelijk reizen is toegestaan. Dit geldt tot 15 mei. Begin mei wil het kabinet laten weten of reizen naar het buitenland na 15 mei wel mogelijk is en dan willen ze ook duidelijkheid geven over de zomervakantie.

Quarantaineplicht in Nederland

Donderdag werd bekend gemaakt dat Nederland vanaf 15 mei een quarantaineplicht hanteert voor mensen die vanuit een risicogebied naar Nederland reizen. Bij overtreding zal er een boete worden opgelegd. Het is nu al de bedoeling dat mensen die uit een risicogebied komen tien dagen in zelfisolatie gaan bij aankomst in Nederland, maar veel mensen houden zich daar niet aan.

