Life hack: zo zijn je (groene) bananen binnen een kwartiertje rijp

De recepten van baksels met bananen vliegen je om de oren en Nederlanders lijken in de ban te zijn van het bakken van bananenbrood. De bananenpret zou zomaar eens bedorven kunnen worden door bananen die nog niet rijp genoeg zijn. Gelukkig bestaat voor alles een oplossing. Met deze life hack zijn zelfs de groenste bananen binnen een kwartier tot een half uur helemaal rijp.

Want hoe rijper de banaan is, hoe zoeter hij smaakt én hoe minder suiker je nodig hebt in het recept.

LEES OOK:

Dit is de reden dat bananen bruin worden in je tas

Bananen rijp

Okey, maar hoe doe je dat? Nou, gewoon in de oven! Om te beginnen zorg je ervoor dat je de onrijpe bananen – met schil en al – op een bakplaat of bakpapier legt. De bananen kunnen namelijk gaan lekken als ze er te lang in liggen. Verwarm de oven voor op 150 graden, schuif de bakplaat er voor 15 tot 30 minuten in en het rijpproces kan beginnen.

Zwart = goed

Hoe lang het rijpproces duurt, verschilt per banaan. Je kunt de bananen het beste iedere 10 minuten even in de gaten houden. De schil van de bananen wordt langzaam zwart en dat is een goed teken. Zodra de bananen helemaal zwart en glanzend zijn geworden, zijn ze helemaal rijp. Haal de rijpe bananen eruit en laat ze eventjes afkoelen. En voilà: je bananen zijn zacht genoeg om mee te nemen in je bananenbrood, gezonde muffins of andere baksels.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock