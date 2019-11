3x groen genieten: zonder schuldgevoel aan de bar zitten

Zin in een drankje maar dan zonder schuldgevoel? Breng dan gauw een bezoekje aan deze drie barren.

1. Gymming or ginning?

Verscholen tussen de sportvelden en Brainpark Rotterdam vind je Gym & Gin. Hier kun je terecht voor een gezonde lifestyle én om te genieten. Kwaliteit en eerlijke producten, dat is waar het om draait in deze keuken. Zoek een knus tafeltje of drink een van de soorten gin-tonic aan de groen betegelde bar. gymandgin.nl

2. Hij zei meneer tegen me

Mr. Sammi is gevestigd in een van de oudste fabrieken van Roermond. De bistrobar staat bekend om zijn cocktails; van Basil Smash tot de lekkerste Negroni’s. Elke maand wordt er een cocktail night of workshop gegeven. Shake it, baby! mr-sammi.nl

3. Vet goed concept

Geen schuldgevoel meer na het eten van bitterballen, pizza of burgers bij SNCKBR in Utrecht. Want daar is de hele kaart veganistisch. Geniet van je favoriete snacks, zonder E-nummers, geraffineerde suikers en met weinig vet. snckbr.com